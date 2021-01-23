В сенате процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля

Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер назвал дату начала процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, статьи по импичменту будут представлены в понедельник, 25 января, обвинителями палаты представителей.
Он добавил, что после этого в течение двух недель стороны обвинения и защиты смогут подготовиться к предстоящему процессу в сенате и оформить свои позиции в спецдокументах.
«Выступления сторон начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — сказал Шумер.
6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч МакКоннелл отправил Шумеру предложения по графику проведения слушаний в сенате в рамках процесса по импичменту Трампа.