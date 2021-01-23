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Армин Лашет Армин Лашет

Лидер ХДС заявил об отсутствии оснований для отмены антироссийских санкций ЕС

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Новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет оценил введенные Европой антироссийские санкции. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, причины для снятия ограничительных мер отсутствуют.

Он добавил, что антироссийские санкции в большинстве своем введены из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России после проведенного референдума.

Политик, который, как полагают, может занять место канцлера Германии Ангелы Меркель, подчеркнул, что ожидает прогресса в ближайшее время по линии украинского вопроса и реализации минских договоренностей.

Кроме того, Лашет рассказал о «скрытых и открытых актах агрессий», организатором которой является «контролируемая Россией сторона на востоке Украины».

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Анналена Бэрбок выразила мнение, что Лашет симпатизирует российской стороне.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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