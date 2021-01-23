Трюдо и Байден договорились о встрече в феврале

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает CBS.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в области вакцинации населения от коронавируса.

Кроме того, канадский и американский лидеры сошлись во мнении в необходимости укреплять сотрудничество в оборонном секторе, а также энергетике и в вопросе Арктики.

При этом политики договорились провести личную встречу в следующем месяце как только это станет возможным в условиях эпидемиологической ситуации.

The Daily Telegraph со ссылкой на источники ранее назвал страну, куда Байден может совершить первый иностранный визит в новом статусе президента США.

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация демократа. Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.