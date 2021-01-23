Глава Крыма вакцинировался от коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что привился совместно с коллегами в субботу, 23 января, в поликлинике Симферопольской городской больницы N7.

Аксенов подчеркнул, что вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, это видно и по исследованиям, и на практике.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины привился «Спутником V».