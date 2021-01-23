МИД РФ призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела России

Министерство иностранных дел России призывает США заняться внутренними делами и прекратить вмешательство во внутренние дела других стран, сообщает ТАСС.

Российский МИД напомнил, что американское посольство в Москве никак не отреагировало на штурм Капитолия в Вашингтоне и не выступило с осуждением убийств и задержаний во время протестов.

Дипломатическое ведомство назвало лицемерие «инструментом американской дипломатии», подчеркнув, что оно стало особенно опасным во время пандемии COVID-19.

«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – обратилось российское министерство к американским коллегам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатам США придется объясниться после публикации посольством США в Москве «маршрутов» несанкционированных акций в российских городах.