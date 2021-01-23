В Евросоюзе отреагировали на незаконные акции в России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прокомментировал несанкционированные акции в российских городах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию дипломата в Twitter.

«Я с беспокойством слежу за разворачивающимися в России событиями», – написал Боррель.

Он также анонсировал обсуждение «дальнейших шагов» по отношению к России на совете министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич сообщил, что проходящие в России несогласованные акции организуются и финансируются из-за рубежа.