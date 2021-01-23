Американских дипломатов вызовут в МИД РФ из-за публикаций о незаконных акциях

Министерство иностранных дел России вызовет американских дипломатов после их публикаций о несанкционированных акциях в российских городах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все (публикации) в голову пришло», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что сотрудники посольства США не только опубликовали карту маршрутов незаконных акций, но и добавили в свою публикацию слова про «поход на Кремль».

«Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание?» — прокомментировала представитель МИДа.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило посольство США в Москве во вмешательстве во внутренние дела страны и поощрении незаконных акций.