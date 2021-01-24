Байден провел телефонные переговоры с Джонсоном

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в своем Twitter сообщил британский политик.
Таким образом, Джонсон является одним из первых глав государств и правительств, с кем Байден созвонился после вступления в должность.
«Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом», — написал в соцсети Джонсон.
Как отметил британский премьер, он с нетерпением ждет возможности «укрепить давнее партнерство» двух стран.
Ранее стало известно, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого договорился о личной встрече в феврале.
20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране.