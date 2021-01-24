Делегация РФ в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме

Российская делегация смогла добиться снятия с повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вопрос о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом написал в Facebook глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«В ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация», — написал Толстой.

Притом, как отметил Толстой, украинские коллеги привержены принципу «права человека ничто, русофобия — все».

«Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет. Им вторят Прибалтика с Польшей», — резюмировал он.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил российских представителей на саммит «крымской платформы».