Кремль: Россия готова проявить гибкость в отношениях с США

Россия готова на гибкость в отношениях с Соединенными Штатами, но без диктата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений, на который РФ согласна. Однако при этом российская сторона против диктата и хамства.

«Мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности», — почеркнул представитель Кремля.

Комментируя мнения о том, что Россия могла бы быть поуступчивее и, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков ответил что «это те самые красные линии, за которые нельзя переступать».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден не будет «перегружать» отношения с Москвой.