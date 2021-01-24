В Кремле оценили публикации посольства США о незаконных акциях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что публикации посольства США в Москве о несанкционированных акциях являются косвенным вмешательством во внутренние дела России.

В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» он назвал такие заявления американского посольства некорректными и поддерживающими нарушение закона РФ. Притом он представил, что если бы Россия делала подобные публикации, то в США это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта».

«Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что МИД вызовет американских дипломатов после их публикаций о несанкционированных акциях в российских городах. «Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все (публикации) в голову пришло», — пообещала Захарова.