Захарова заявила о кризисе западного образа мысли

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США о блокировке официальных российских аккаунтов в американских соцсетях. Соответствующее заявление она сделала на телеканале «Россия 1».

Она заявила, что это символизирует «глубочайший кризис» западного образа мысли, а также «псевдодемократии и псевдолиберализма».

«В США информация о блокировке российских либо официальных лиц, либо официальных страниц, либо страниц СМИ происходит просто на уровне принятия неких корпоративных решений. Можно говорить более приземленно, рассказывать, что это часть попытки сдерживания», — сказала Захарова.

Представитель министерства добавила, что штурм Капитолия был оценен США как нападение на демократию, а незаконные протестные акции в России — поддержаны «воодушевительными призывами».

Ранее в Кремле также оценили публикации посольства США о незаконных акциях.