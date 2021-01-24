Фаучи рассказал о трудностях работы советником у Трампа

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о годах работы в качестве советника бывшего президента США Дональд Трампа. Об этом сообщает The New York Timesl.

Фаучи в течение 40 лет параллельно также занимал должность советника президентов, в частности Трампа.

Он отметил, что президент практически не знал его, их первая встреча произошла в сентябре 2019 года, когда его попросили приехать в Белый дом.

По его словам, когда он рассказывал главе государства об обостряющейся эпидемиологической ситуации в стране, политик не относился к этим данным достаточно серьезно и задавал дополнительные вопросы: «Действительно ли все так плохо?»

Фаучи также добавил, что у него с президентом были непростые отношения. В частности глава Белого дома критиковал его за пессимистичный настрой во время выступлений инфекциониста с данными по ухудшению ситуации с пандемией коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 99,4 млн заболевших, свыше 71,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».