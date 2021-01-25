Байден вновь введет запрет на въезд в США из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Президент США Джо Байден в понедельник восстановит ограничения на въезд в США для иностранцев, побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части Европы, чтобы снизить темпы распространения COVID-19 в стране. Об этом сообщает CNN.

Байден также введет ограничения для путешественников, которые недавно побывали в ЮАР добавил чиновник.

На прошлой неделе предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии, введенные в прошлом году, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Трамп издал указ, отменяющий ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. Указ должен был вступить в силу 26 января.