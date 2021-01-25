Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу

Некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News.

Так, сенатор Марко Рубио заявил, что сенатский процесс по импичменту Трампа является «глупостью» и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен «за некоторые события» в Капитолии США 6 января.

«Ну, во-первых, я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь», - -сказал законодатель.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит, будто Сенат имеет конституционные полномочия осудить Трампа после того, как тот покинул свой пост. Он сказал:

«Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраивается в очередь (в поддержку этого аргумента - ИФ)».