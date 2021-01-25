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Новости политики

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Небензя посоветовал администрации Байдена поддержать проведение саммита «пятерки» СБ ООН

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Россия по-прежнему готова к проведению встречи лидеров пяти постоянных членов СБ ООН и ожидает реакции новой администрации США. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, инициатива на данный момент принадлежит США, тема по-прежнему актуальна и важна для прямого разговора.

«Я бы на месте американской администрации эту инициативу поддержал», — сказал Небензя.

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация демократа. Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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