Вице-спикер ГД Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-спикер ГД Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает РИА «Новости».

«Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ», - сказал Володин журналистам.

Ранее Толстой говорил, что российская делегация смогла добиться снятия с повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Притом, как отметил Толстой, украинские коллеги привержены принципу «права человека ничто, русофобия — все».

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате.