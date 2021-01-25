Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии

Некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии, передает корреспондент ТАСС.

В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева. «Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», — заявила она. По ее словам, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

После этого началось голосование, в результате которого 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций поддержали идею украинского представителя, против выступил 61 парламентарий и еще 51 человек воздержался от голосования.

Теперь вопрос о полномочиях РФ будет направлен в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, так как, согласно правилам организации, поддержать инициативу должны были представители не менее пяти национальных делегаций.

В январе 2020 года ПАСЕ ратифицировала полномочия делегатов России в полном объеме. Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина голосовала за возвращение России в ассамблею.