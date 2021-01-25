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Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Путин заявил, что россиянам пытались «промыть мозги»

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Президент России Владимир Путин считает, что россиянам пытались «промыть мозги» слухами о его «дворце» в Геленджике. Об этом он казал он в понедельник во время онлайн-встречи со студентами вузов, передает ТАСС.

По словам президента, информация о якобы его дворце муссируется более десяти лет. «А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан», — полагает он.

Путин обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть данные о финансовых проводках, «хотя бы какие-то оформления у нотариуса — там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде».

Ранее Путин публично отрицал, что ему принадлежит «дворец в Геленджике, о котором в своем расследовании говорил Алексей Навальный. Он также прокомментировал несогласованные акции протеста, прошедшие 23 января.

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