Путин выступит на форуме в Давосе 27 января

Президент России Владимир Путин выступит дистанционно на Давосском форуме 27 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Выступление президента запланировано на среду», — ответил он на соответствующий вопрос.

Мероприятие проходит в онлайн-формате под эгидой Всемирного экономического форума, оно продлится до 29 января.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его команде удалось достигнуть большого успеха на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в 2020 году.