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Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне, 20 декабря 2018 года Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне, 20 декабря 2018 года

Путин рассказал, как в детстве играл на баяне

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве учился играть на баяне, передает ТАСС.

«Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать», — рассказал глава государства.

Он отметил, что, хотя с тех пор прошло уже много времени, занятия эти не прошли бесследно. По словам Путина, любое воспитание, особенно в музыкальной сфере, благотворно отражается на развитии человека.

Ранее Путин рассказал, какие книги читает своим внукам.

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