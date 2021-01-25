Путин пошутил, что будет работать в сфере виноделия

Глава России Владимир Путин в шутку сказал, что по завершении карьеры президента начнет работать в сфере виноделия. Его слова приводит ТАСС.

Во время беседы со студентами вузов Путин прокомментировал расследование Алексея Навального о «дворце» в Геленджике. Глава государства сказал, что его заинтересовал эпизод, связанный с винодельческим бизнесом.

«Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним — не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный», — отметил он.

Путин добавил, что после окончания работы на посту президента, возможно, станет специалистом в области права в винном бизнесе.

Ранее российский лидер заявил, что никогда не занимался бизнесом.