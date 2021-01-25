Путин и президент Мексики обсудили поставки «Спутника V»

Президенты России и Мексики Владимир Путин и Мануэль Лопес Обрадор обсудили поставки российской вакцины «Спутник V» в латиноамериканскую страну. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности», — говорится в сообщении.
Также лидеры обсудили подготовку в России мексиканских врачей.
Кроме того, стороны подчеркнули конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений и их развитие в разных сферах.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее стало известно, что Индия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».