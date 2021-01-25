В ЕС прояснили ситуацию с новыми санкциями против РФ из-за Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза на заседании Совета ЕС не предложила ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято», — сказал Боррель на пресс-конференции после заседания в Брюсселе.

При этом он отметил, что Совет ЕС готов реагировать и принимать соответствующие меры, если того «потребуют обстоятельства».

Политик добавил, что ЕС призывает российских властей освободить Навального и всех граждан, которые были задержаны на несанкционированных акциях 2 января.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета ЕС 25 января будет обсуждаться вопрос введения новых санкций в отношении России.