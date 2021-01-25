Конте уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своем уходе в отставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.

«Во вторник в 9.00 (11.00 мск) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку», — говорится в сообщении.

После объявления политик подаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле.

Конте занимает должность председателя Совета министров Италии с 1 июня 2018 года.

Ранее в Италии начался политический кризис.