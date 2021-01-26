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Новости политики

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Алексей Пушков Алексей Пушков

Пушков указал на намек администрации Байдена Путину

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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре главы Белого дома и президента России Владимира Путина.

Ранее Псаки заявила, что Байден берет телефон и общается с иностранными лидерами, но у нее нет прогнозов о телефонных разговорах американского президента и Путина.

Он отметил, что «намек ясен» и при этом «даже слишком».

«Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все», — написал в своем Telegram-канале Пушков.

По его мнению, подобные условности приобретают особенную важность из-за настроя, с которым Байден прибыл в Белый дом, и его слов о России как о «враге США».

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