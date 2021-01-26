Hill: Байдена поддерживают большинство американцев

Свыше 60% избирателей в США положительно оценивают работу президента США Джо Байдена в первые дни после вступления в должность главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием The Hill совместно с компанией HarrisX.

Так, 63% респондентов поддерживают общую деятельность Байдена на посту президента. При этом ее положительно оценивают 94% опрошенных демократов. Против общей деятельности демократа выступают 70% участников опроса среди республиканцев.

Респонденты также оценили деятельность Байдена в определенных аспектах. К примеру, в вопросе международных дел деятельность нового американского лидера поддержали 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%. Участники опроса высказали одинаковый уровень поддержки президента (61%) в аспектах экономики, создании рабочих мест, борьбе с терроризмом. Однако в вопросе миграции деятельность главы Белого дома одобрили 57% опрошенных.

Участниками опроса, который проводился в интернете 21-22 января, стали 941 человек.

20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране.

Ранее исследование ABC News и Ipsos показало, что Байден пользуется уважением у большинства американцев в первые дни своего президентства.