CNN: Трамп ведет переговоры с юристами о стратегии защиты на процедуре импичмента

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с юристами относительно стратегии защиты на процедуре по его импичменту в сенате Конгресса страны. Об этом информирует CNN.

Отмечается, что политик пока не принял решение относительно состава команды юристов, которые будут представлять его в рамках процедуры импичмента. Однако Трамп уже начал обсуждать стратегию защиты с адвокатом Бутчем Бауэрсом, который, по данным CNN, уже согласился защищать республиканца в Сенате.

Бауэрса порекомендовал Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм, представляющий штат Южная Каролина в верхней палате Конгресса. Как сообщает CNN, Грэм продолжает набирать юристов, которые выступили бы на стороне защиты бывшего главы государства в рамках процедуры импичмента.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США внесли в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа.

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.