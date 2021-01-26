Песков: вопросом о бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике должны заниматься ФСБ и ФСО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросом о якобы установленной бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике, должны заниматься ФСБ и ФСО.

«Что касается разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что эта резиденция не принадлежит ни президенту, ни государству, поэтому необходимую информацию по этому «дворцу» могут предоставить лишь ФСО и ФСБ.

Песков отметил, что в течение какого-то времени ответы последуют.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что «дворец» в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам.