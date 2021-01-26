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Новости политики

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Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского впервые упал до 13,4%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Несмотря на это, глава государства по-прежнему занимает лидирующее место по популярности среди украинских избирателей. На втором месте экс-президент Петр Порошенко (10,6%), а затем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8%).

Кроме того, согласно опросу, 19% граждан страны не планируют принимать участие в выборах, а порядка 9% не знают, за кого будут голосовать.

В сентябре 2020 года опрос социологической группой «Рейтинг» показал, что за Зеленского готовы были проголосовать порядка 29% украинцев.

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