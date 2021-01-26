В Ирландии заявили о причастности Путина к пропаже знаменитого дельфина

Ирландский сенатор Нед О'Салливан заявил, что якобы Россия и лично президент Владимир Путин причастны к исчезновению знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри. Об этом сообщает газета The Irish Post.

Как отмечает издание, Фунги, который является символом города, пропал 3 месяца назад.

Предполагается, что животное исчезло из-за гидролокаторов, которые якобы используют российские военные для наблюдения за кораблями Великобритании.

Эти системы, как пишет газета, могут повлиять на перемещение дельфинов и даже способны нанести им вред.

«В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин», — заявил О'Салливан.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в попытке повлиять на исход президентских выборов в стране.