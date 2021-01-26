Блинкен утвержден новым госсекретарем США

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост госсекретаря страны. Трансляция ведется на сайте верхней палаты американского конгресса.

На данный момент голосование продолжается, однако назначение Блинкена на пост главы Госдепартамента уже поддержали более 50 из 100 сенаторов.

Энтони Блинкен был выдвинут на пост госсекретаря президентом Джо Байденом. Он уже заявил о намерении новой администрации продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также о ее желании убедить европейских партнеров отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2».