Задержан экс-премьер Киргизии Абылгазиев

Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан киргизским Государственным комитетом национальной безопасности, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Абылгазиев был вызван на допрос, после чего задержан, указано в сообщении.

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в июне 2020 года на фоне скандала с радиочастотами. 20 мая киргизский депутат Жанар Акаев заявил, что правительство задешево продало две радиочастоты. По его словам, продажа не могла быть проведена без разрешения премьер-министра. Сам Абылгазиев отрицает свою причастность.