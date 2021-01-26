Байден заверил Путина в поддержке суверенитета Украины

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил российского лидера Владимира Путина в поддержке суверенитета Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Он (Байден) позвонил президенту Путину <...> с намерением <...> подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины», — заявила Псаки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.