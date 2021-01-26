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Новости политики

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Володин назвал проблему российских чиновников

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная проблема российских в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно», — сказал Володин

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене возрастных ограничений для госслужащих, которые назначаются и снимаются с должности главой государства. В пояснительной записке к проекту отмечается, что целью его является повышение эффективности регулирования государственной гражданской службы.

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