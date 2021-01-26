МИД Германии выступил против прекращения работы делегации РФ в ПАСЕ

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против прекращения работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС.

Он отметил, что внутри организации всегда будут разногласия, но парламентарии обязаны решать их на основе уважения, с готовностью к компромиссам.

По словам министра, Совет Европы всегда выступал за обмен мнениями, не обращая внимания на идеологические границы, что означает открыто выражать критику и принимать ее.

«Но разрушение мостов, на мой взгляд, — самый плохой вариант», — заявил Маас.

Ранее некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.