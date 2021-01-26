Байден отшутился от вопроса о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден отшутился от вопроса журналиста о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Байден выступал с обращением по вопросу расового равенства, однако в конце речи один из журналистов в зале поинтересовался, о чем американский президент говорил с Путиным.

«О вас. Он передает наилучшие пожелания», — ответил Байден.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.