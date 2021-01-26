В Совфеде прокомментировали первый разговор Путина и Байдена

Первый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена показал, что у двух государств есть возможности для развития диалога. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА «Новости».

По словам сенатора, этот разговор очень важный и своевременный. Хорошей новостью является тот факт, что лидеры обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Более того, как отметил Косачев, они обменялись мнениями по всему спектру двусторонней и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом, внутриукраинское урегулирование и другие вопросы.