Байден пошутил, отвечая на вопрос о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден пошутил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос про разговор с президентом России Владимиром Путины. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

По окончании встречи политика с прессой один из журналистов задал ему вопрос о предмете разговора с российским лидером.

«О вас. Он шлет наилучшие пожелания», — пошутил Байден.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки подчеркнула, что переговоры были инициированы американской стороной.