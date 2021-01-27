Шведский депутат заявил о необходимости поддержать «демократию» на Украине

Член партии «Шведские демократы», депутат парламента страны Матс Нордберг обратился к главе МИД страны Анн Линде с вопросом, что делает шведское правительство для поддержания «демократии и верховенства права на Украине». Об этом информирует RT.

Ранее Линде посещала с рабочим визитом Украину. Парламентарий отметил, что его партия считает эту поездку важной.

Так, Нордберг обратил внимание на то, что важно «поддерживать более позитивные тенденции» на Украине, поскольку, по его мнению, Белоруссия и Россия все меньше следуют по пути демократических и правовых государств.

Депутат спросил в итоге у шведского министра, какие меры принимает правительство для того, чтобы и в будущем поддерживать развитие демократии на Украине.

Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в интервью «Европейской правде» предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донабасс.