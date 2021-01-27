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Новости политики

Международный комитет Совфеда поддержал продление ДСНВ

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Международный комитет Совета Федерации рекомендовал ратифицировать закон о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в комитете.

Ожидается, что Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании в среду.

Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД провести переговоры с США о продлении ДСНВ. Соглашение предусматривает продление Договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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