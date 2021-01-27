В Кремле оценили перспективы улучшения отношений с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет никаких условий для перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами.

По его словам, между странами есть лишь понимание и согласие о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Но говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время. Наличие серьезных разногласий, но подчеркнули необходимость диалога», — сказал представитель Кремля, добавив, что камней преткновения несколько.

На прошлой неделе в Кремле говорили, что Россия готова проявить гибкость в отношениях с США.