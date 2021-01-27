Песков раскрыл детали первого разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал детали первого разговора глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Пескова, звонок состоялся по инициативе Москвы.

«Мы предложили провести разговор, чтобы поздравить американского коллегу с началом работы и обсудить наиболее важные вопросы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин и Байден обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и подтвердили эту договоренность.

Также Песков назвал беседу «рабочей и откровенной», она длилась чуть больше 45 минут. Он напомнил, что Путин и Байден уже виделись в 2011 году в Москве. Тогда, по словам пресс-секретаря, они договорились говорить друг с другом честно.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.