В Кремле рассказали, что думают о политических лозунгах против президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что думают в Кремле о политических лозунгах против главы государства Владимира Путина.

Он напомнил, что отношение к российскому лидеру, если это не имеет отношения к оскорбительным выпадам, высказывается в ходе голосования.

«Это то отношение, которое может иметь легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что тех, кто поддерживает Путина, больше тех, кто этого не делает. Однако, отметил Песков, в Кремле с уважением относятся и к тем, и к другим.

Ранее Песков сообщал, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора поговорили про Алексея Навального.