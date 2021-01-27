Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Путин назвал продление ДСНВ правильным шагом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин, выступая на Давосском форуме, назвал правильным шагом продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, это шаг в правильном направлении», — сказал Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что противоречия на международной арене продолжают закручиваться «по спирали».

Совет Федерации уже ратифицировал продление договора.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.