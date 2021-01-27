Путин: нелегитимные санкции приводят к одностороннему применению военной силы

Президент России Владимир Путин призвал страны остерегаться нелегитимных санкций, которые могут привести к применению односторонней военной силы. С такой речью он выступил в среду, 27 января, на Давосском форуме.

«Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер - подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы», — подчеркнул глава российского государства.

Он также обратил внимание на то, что неулаженные внутренние проблемы стран, будь то экономические или социальные, могут вдохновить другие государства на поиск «виновных» за границей.

«Явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии - это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем», — выразил мнение российский лидер.

Путин также добавил, что конкуренция между государствами будет существовать всегда, однако в переломные моменты необходимо объединять усилия на «судьбоносных направлениях».

Ранее Путин предупредил, что нельзя допустить горячего глобального конфликта в мире, потому что это может привести к концу цивилизации.