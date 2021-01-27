МИД России усомнился в продолжении взаимодействия с ЕС из-за Навального

МИД России сомневается в возможности продолжения взаимодействия с Евросоюзом из-за его действий в ситуации с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что 2020 год запомнится серьезным откатом в отношениях Москвы и Брюсселя.

Так, ЕС продолжил санкционную политику в отношении России и вмешался во внутренние дела союзной Белоруссии.

Апогеем недружественных шагов со стороны Евросоюза, как считают в МИД, стало поведение в ситуации с якобы отравлением Навального.

«Это поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — заявили в министерстве.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Евросоюз, реагируя на якобы отравление блогера, ввел санкции против шести россиян и российского научного института.

После возвращения Навального в Россию и его ареста по делу о мошенничестве, Европарламент призвал ужесточить санкции против России и заморозить «Северный поток — 2».