Зеленский отозвал из Рады проект закона о роспуске КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады законопроект о роспуске Конституционного суда (КС) страны, свидетельствует база данных украинского парламента.

На странице законопроекта в базе данных указано, что он «отозван».

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

Впоследствии Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда.