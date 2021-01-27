МИД РФ: США шантажируют ЕС из-за «Северного потока — 2»

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по «Северному потоку — 2», заявили в российском МИД, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность в Европе.

«Рассчитываем, что наши партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций», — отметили в министерстве.

В МИД также заявили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».

США продолжают давление на участников проекта газопровода. В январе «Северный поток — 2» под угрозой санкций покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.