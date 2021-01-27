МИД РФ: США шантажируют ЕС из-за «Северного потока — 2»

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по «Северному потоку — 2», заявили в российском МИД, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность в Европе.
«Рассчитываем, что наши партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций», — отметили в министерстве.
В МИД также заявили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».
США продолжают давление на участников проекта газопровода. В январе «Северный поток — 2» под угрозой санкций покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.