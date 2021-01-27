Санду выбрала кандидата в премьеры Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду решила выдвинуть на пост премьер-министра страны бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу, сообщает Sputnik Молдова.

«Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу – человека, которому я доверяю, профессионала», — заявила глава государства.

Санду добавила, что поручила Гаврилице сформировать команду правительства страны и подготовить программу кабмина, «основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции».

31 декабря 2020 года Санду назначила временно исполняющим обязанности премьер-министра Молдавии главу МИД Аурелия Чокоя. До этого премьер страны Ион Кику подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести парламентские досрочные выборы.